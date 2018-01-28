Тиллерсон обеспокоен строительством "Северного потока 2"

По его словам, полное завершения строительства потока даст возможность России активно поднимать, а порой и спекулировать на почве энергетического вопроса в Европе. Большинство стран западной Европы выступили против строительства потока, их поддержало и США. Тиллерсон утверждает, что Москва непременно начнет использовать подобный механизм в своих политических целях, а это в долгосрочной перспективе может нанести удар по континентальной безопасности региона.

США убеждены в необходимости диверсифицировать источники поставок энергоносителей в европейские страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия является главной угрозой.