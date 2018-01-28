07:00 28.01.2018 | Политика | Новости
100185152:roman

Тиллерсон обеспокоен строительством "Северного потока 2"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон видит опасность для Европы в строительстве "Северного потока 2". Об этом передает Deutsche Welle.

Тиллерсон обеспокоен строительством

По его словам, полное завершения строительства потока даст возможность России активно поднимать, а порой и спекулировать на почве энергетического вопроса в Европе. Большинство стран западной Европы выступили против строительства потока, их поддержало и США. Тиллерсон утверждает, что Москва непременно начнет использовать подобный механизм в своих политических целях, а это в долгосрочной перспективе может нанести удар по континентальной безопасности региона.

США убеждены в необходимости диверсифицировать источники поставок энергоносителей в европейские страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия является главной угрозой.

Поделиться
Читайте также:
 
Земан повторно стал президентом Чехии Немецкие курды протестуют против политики Эрдогана Возняцки стала первой ракеткой мира Украина завоевала серебро в биатлонном забеге в Италии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив