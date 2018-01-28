Пучдемон не сможет занять пост главы Каталонии заочно

Суд уже инициировал приостановку инаугурации Пучдемона, однако баллотироваться на этот пост он все еще может, если вернется в Каталонию и подаст свою кандидатуру заочно. В правительстве Марианно Рахоя также настаивают, что избрание главой правительства автономии для Карлеса Пучдемона может привести только к одному результату - это избежание ответственности за свои антиправительственные действия и попытку подорвать государственную безопасность Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой утверждает, что сделает все, чтобы не допустить возвращения Пучдемона, однако даже если тот и попытается сделать это, то по прибытии на испанскую землю будет моментально арестован и передан судебным органам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", напомним, что бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинут кандидатом на пост главы региона.