14:22 28.01.2018 | Политика | Новости
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Премьер Индии готовится к визиту в Палестину

Глава правительства Индии Нарендра Моди совершит рабочие турне по ряду стран Ближней Азии. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Индии.

Премьер Индии готовится к визиту в Палестину

Сообщается, что индийский премьер впервые из всех представителей политических кругов Индии посетит Палестину. в рамках которого он планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Эмен. В ходе рабочего визита Моди планирует прозондировать почву на момент наличия взаимных интересов в области безопасности региона и торгово-экономического сотрудничества. 

В Палестине уже назвали этот визит историческим, что в очередной раз подтверждает признание Палестины в качестве суверенного государства одной страной с одной из крупнейших экономик мира.

Отметим, что индийский премьер выступит с речью на открытии шестого Всемирного правительственного саммита приуроченного для политических лидеров региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2018 году планирует посетить Украину с рабочим визитом.

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