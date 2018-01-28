Премьер Индии готовится к визиту в Палестину

Сообщается, что индийский премьер впервые из всех представителей политических кругов Индии посетит Палестину. в рамках которого он планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Эмен. В ходе рабочего визита Моди планирует прозондировать почву на момент наличия взаимных интересов в области безопасности региона и торгово-экономического сотрудничества.

В Палестине уже назвали этот визит историческим, что в очередной раз подтверждает признание Палестины в качестве суверенного государства одной страной с одной из крупнейших экономик мира.

Отметим, что индийский премьер выступит с речью на открытии шестого Всемирного правительственного саммита приуроченного для политических лидеров региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2018 году планирует посетить Украину с рабочим визитом.