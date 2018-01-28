На выборах президента Кипра лидирует действующий глава государства - экзит-полл

Вместе с тем набрать 50% для полной победы ему не удалось. Таким образом, окончательного победителя определят уже во втором туре, который запланирован на 4 февраля.

Как сообщает DW, также данные распространили экзит-поллы, проведенные по заказу общественного вещателя CyBC. По их подсчета Анастасиадис получил от 38 до 42% голосов. Один из его соперников - кандидат от коммунистической "Прогрессивной партии трудового народа Кипра" Ставрос Малас имеет приверженность 27-31% избирателей, а сын бывшего президента Тассоса Пападопулоса - Никос Пападопулос набирает от 21,5 до 24,5%.

Напомним, президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Нынешние выборы проходят через шесть месяцев после провала переговоров по воссоединению Кипра. Остров остается разделенным, северную его часть контролирует самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара. На юге - Республика Кипр, которая с 2004 года является членом Европейского Союза.

Как сообщал УРА-Информ, на Кипре 28 января 2018 года проходят выборы нового президента. По всему острову работает тысяча избирательных участков, куда свои голоса смогли отдать более полумиллиона правомочных граждан.