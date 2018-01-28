На Кипре началась президентская гонка

Сообщается, что по всему острову работает одна тыс избирательных участков, куда свои голоса могут отдать более полу млн правомочных граждан. Действующий президент Никос Анастазиаде обещает решить этническое разделение острова, наладить взаимоотношение с Турцией и поднять экономику острова. Стоит отметить, что основу экономического роста Кипра составляет сервис в сфере туризма и торгово-финансовых услуг.

Анастазиаде заявил, что готов побеждать в первом туре, чтобы избежать второго тура через неделю. Его главный претендент на пост главы Кипра Ставрос Малас, которого поддержали партия коммунистов AKEL и его сторонники консерваторы, а также представители правоцентристской партии DIKO.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Милош Земан победил во втором туре голосования на пост президента Чехии.