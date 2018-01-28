Матеуш Моравецкий считает Россию угрозой мировой безопасности

Об этом передает издание Politico.

По его словам, то, что сегодня Россия делает на территории Украины является ярким примером нарушение международного законодательства и соглашений о нерушимости границ другого государства и его суверенитета. Моравецкий провел череду встреч с американскими партнерами, где поднимался вопрос противодействия России в других регионах мира.

Моравецкий также выразил обеспокоенность строительством "Северного потока 2" по дну Черного моря. Польский премтер согласился со словами американского госсекретаря Тиллерсона о том, что Москва непременно начнет использовать подобный механизм в своих политических целях, а это в долгосрочной перспективе может нанести удар по континентальной безопасности региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Порошенко договорился с Тиллерсоном о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США.