17:13 28.01.2018 | Политика | Новости
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Матеуш Моравецкий считает Россию угрозой мировой безопасности

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе открыто заявил, что Россия является угрозой для мира на планете. 

Матеуш Моравецкий считает Россию угрозой мировой безопасности

Об этом передает издание Politico.

По его словам, то, что сегодня Россия делает на территории Украины является ярким примером нарушение международного законодательства и соглашений о нерушимости границ другого государства и его суверенитета. Моравецкий провел череду встреч с американскими партнерами, где поднимался вопрос противодействия России в других регионах мира. 

Моравецкий также выразил обеспокоенность строительством "Северного потока 2" по дну Черного моря. Польский премтер согласился со словами американского госсекретаря Тиллерсона о том, что Москва непременно начнет использовать подобный механизм в своих политических целях, а это в долгосрочной перспективе может нанести удар по континентальной безопасности региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Порошенко договорился с Тиллерсоном о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США.

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