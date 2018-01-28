Китай и Япония будут улучшать экономическое сотрудничетсво

Об этом передает пресс-служба китайского МИДа.

Сообщается, что поводом для встречи стала дата подписания между нашими странами договора о мире и дружбе - для двусторонних контактов это имеет особо важное значение. Китайский министр утверждает, что и Пекин, и Токио вполне подговтолены для того, чтобы гармонизировать экономическое сотрудничество, дабы не заниматься хищническим завоеванием рынков сбыта.

В свою очередь, Коно надеется на помощь и даже заступничество Пекина в области национальной безопасности Японии, которая последнее время стала исходить со стороны КДНР. Также Коно предложил наладить прямую связь между двумя министерствами.

“В этом году мы хотели бы всесторонне улучшить отношения”, - подчеркнул японский министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Китай перестал поставлять нефтепродукты в Северную Корею.