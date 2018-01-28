Число задержанных на митингах в России выросло до почти 260 человек

Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", в частности больше всего было задержанных в Чебоксарах. Тут полиция арестовалам более 50 человек.

Около 45 человек задержано в Уфе. Еще 31 человек задержан в Кемерове, 23 человека в Мурманске, по 16 в Туле и Москве, 12 в Томске, 11 в Петербурге, 10 в Волгограде.

К тому же, по данным правозащитников, задержания также были в Архангельске, Астрахани, Березниках, Великом Новгороде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском, Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске и Южно-Сахалинске.

В целом акции планировались в 84 российских городах, часть из них была санкционирована властями, митинг в российской столице Москве не был согласован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, что в России полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, организатора акций "Забастовка избирателей" в РФ, а также еще 185 участников митингов по всей стране.