Африканский регион может стать передовым континентом ближайшие годы, - Гуттериш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что с помощью сотрудничества с африканскими странами можно решить множество глобальных экономических проблем.
Об этом он сказал после подписания договора между ООН и Африканским союзом в столице Эфиопии Аддис-Абеба.
По его словам, не стоит ожидать мировой безопасности во всем мире, если стабильности не удастся достичь в африканских странах. Африка должна бороться против внутренних конфликтов, которые не дают их народу спокойно стать на путь развитого капиталистического государства. Гуттериш также отметил существенные успехи в сфере торгово-экономического сотрудничества со странами-членами Африканского союза.
В африканских странах замечен прогресс в соблюдении прав человека, однако перед всем миром образовалась новая проблема с постоянными потоками беженцев из Африки.
"Я всегда видел, что африканские страны открывают свои двери для мигрантов и беженцев”, - резюмирует генсек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", генсек ООН Антониу Гуттериш поддерживает иранскую ядерную сделку.