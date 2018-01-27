В Чехии продолжается президентская гонка

Сообщается, что избирательные участки будут работать до трех часов дня, затем начнется подсчет голосов. На данный момент в гонке осталось два кандидата на пост главы государства - борются действующий глава государства Милош Земан и бывший президент академии наук Иржи Драгош.

По предварительной информации, лидером прошлого тура гонки стал скандально известный своими высказываниями в отмене санкций против России и признания за ней Крыма Милош Земан, который смог собрать почти 40 процентов голосов электората, его соперник набрал лишь 27 процентов, однако на данный момент шансы обеих кандидатов сравнялись.

Напомним, что президент в Чехии имеет ограниченные полномочия, в том числе и в сфере внешней политики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава государства Чехии Милош Земан в очередной раз поручил премьеру Андрею Бабишу сформировать кабинет министров.