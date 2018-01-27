12:22 27.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Трамп и Порошенко так и не встретились в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко не встретился с президентом США Дональдом Трампом на экономическом форуме в швейцарском Давосе. 

Трамп и Порошенко так и не встретились в Давосе

Об этом передает официальный сайт форума.

Сообщается, что американский лидер планировал провести переговоры с украинским президентом, однако у него было запланировано очень много встреч, которые значительно превысили часовой формат переговоров. В результате Трамп вынужден был спешно вернуться в Вашингтон. Эти слова подтвердил одному из американских журналистов госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон", - говорит последний.

Напомним, что Порошенко договорился с Тиллерсоном о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США. В рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в рамках платформы Давоса президент Украины Петр Порошенко сегодня, 25 января провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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