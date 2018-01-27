22:00 27.01.2018 | Политика | Новости
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Стали известны российские компании, которые попали под санкции

Правительство США опубликовало список из 42 новых компаний и лиц, на которые распространяются новые санкции. Об этом передает официальный сайт Госдепа.

Стали известны российские компании, которые попали под санкции

Санкционные меры усилены из-за вмешательства России в конфликт на Донбассе и постоянную поддержку боевиков бандформирований на востоке Украины. В частности, в список попали три новые компании и владельцы, которые ранее не подвергались экономическим и торговым ограничениям:

- ABRAMOV, Valeri Vyacheslavovich (a.k.a. ABRAMOV, Valerii Vyacheslavovich), St. Petersburg, Russia; 

- CHEREZOV, Andrey Vladimirovich (a.k.a. CHEREZOV, Andrei; a.k.a. CHEREZOV, Andrey), Russia; 

- KOSTENKO, Elena Nikolaevna (a.k.a. KOSTENKO, Olena Mykolaivna), Novoannivka Street, No. 9, Krasnodonsky District, Luhansk Region, Ukraine.

В список попал заместитель министра энергетики России и глава компании "Технопромэкспорт" ​Сергей Топор-Гилка. Также под санкции попало несколько дочерних компаний "Сургутнефтегаз". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Петр Порошенко утверждает, что санкционное давление на Россию должно только усиливаться. 

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