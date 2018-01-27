Санкции будут действовать против всех зачинщиков конфликта на Донбассе, - Климкин

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что американские санкции постепенно начинают входить в стадию пика своего давление. Шаг за шагом Вашингтон сдавливает российским олигархам и чиновникам, которые причастны к поддержке конфликта на востоке Украины, доступ и пространство для реализации своего капитала за пределами России.

Напомним, что что Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Кремля из-за вмешательства России в конфликт на Донбассе. Санкции будут работать адресно. Это не только замораживание валютных счетов, но и закрытый доступ для диалога с иностранными инвесторами и партнерами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии, который заверил, что будет и дальше поддерживать санкционный режим против России.