13:11 27.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Санкции будут действовать против всех зачинщиков конфликта на Донбассе, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что санкции будут действовать против всех причастных к оккупации украинских территорий и нарушения ее суверенитета. 

Санкции будут действовать против всех зачинщиков конфликта на Донбассе, - Климкин

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что американские санкции постепенно начинают входить в стадию пика своего давление. Шаг за шагом Вашингтон сдавливает российским олигархам и чиновникам, которые причастны к поддержке конфликта на востоке Украины, доступ и пространство для реализации своего капитала за пределами России. 

Напомним, что что Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Кремля из-за вмешательства России в конфликт на Донбассе. Санкции будут работать адресно. Это не только замораживание валютных счетов, но и закрытый доступ для диалога с иностранными инвесторами и партнерами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии, который заверил, что будет и дальше поддерживать санкционный режим против России.

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