Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе, - МИД

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось 25 января было принято упомянутое решение. Вместе с тем голосование показало нежелание России обеспечить действенный международный контроль на границе. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа, опубликованного в пятницу, 26 января.

При этом в ведомстве уверены, что такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, поддержки террористической деятельности на территории Украины.

Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, в частности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе, – подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия ОБСЕ на границе работает с 29 июля 2014 года. Последний раз ОБСЕ продолжала мандат наблюдательной миссии до 31 января 2018 года.