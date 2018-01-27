Порошенко убежден в эффективности антироссийских санкций

Глава государства поблагодарил Вашингтон и его политиков за постоянную поддержку санкций против Кремля, а также отметил эффективность адресных санкций, которые Минфин США направил против ряда российских высоких чиновников и олигархов. В частности в него помещен заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и глава компании "Технопромэкспорт" ​Сергей Топор-Гилка. Также под санкции попало несколько дочерних компаний "Сургутнефтегаз".

В полном объеме санкции заработают весной 2018 года.

"Санкционная политика против России будет только усиливаться до тех пор, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - пишет Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут возобновлять и дальше.