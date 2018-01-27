21:00 27.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польский сейм принял исторический закон

Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды праворадикальной украинской идеологии. Об этом передает DoRzeczy.pl.

Польский сейм принял исторический закон

Сообщается, что принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и Украинской организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

Вопрос исторической памяти важен для Польши, особенно это касается периода Второй мировой войны, где в вопросе восстановления исторической правды существуют спорные момент в контексте взаимотношений с Украиной.

За отрицание подобного тезиса предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко заявил, что украино-польские отношения не должны подвергаться влиянию исторических событий, будущее нужно строить без взаимной вражды и ненависти.

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