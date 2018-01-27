19:40 27.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минфин начнет реформирование ГФС

В Министерстве финансов Украины поведали о деталях реформирование Государственной фискальной службы. Об этом передает DT.UA.

Минфин начнет реформирование ГФС

Планируется полностью изменить философию и методы работы ведомства. Будут внедрены новейшие технологии онлайн-сервисов, автоматизация камеральных проверок, управление налоговыми рисками, модернизация IT-инфраструктуры. Качественно планируется изменить систему контактов сотрудников службы с налогоплательщиками, будут добавлены новые кадры.

Для успешной реализации реформы необходимо и подобрать соответствующие кадры для ГФС. Минфин будет подавать свои кандидатуры, а также вносить на рассмотрение правительства отмененные акты Кабмина, которые касаются реформы ГФС, со всеми доработками и рекомендациями экспертов и аналитиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Кабинет министров от Министерства финансов поступило представление об увольнении отстраненного главы ГФС Романа Насирова

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