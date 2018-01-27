23:00 27.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100185144:roman

Луценко рассматривает возможность легализации огнестрельного оружия

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что в стране нужно начать процесс легализации огнестрельного оружия. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

Луценко рассматривает возможность легализации огнестрельного оружия

Главный прокурор страны считает, что криминогенная ситуация в Украина значительно возросла, а главная причина этому наличие у людей на руках огромного количества оружия. Стоит начать рассматривать возможность легализации наличия на руках короткоствольного нарезного вооружения.

Однако, как известно, преступники больше всего опасаются вооруженного отпора со стороны жертвы, это будет и дополнительная помощь полиции, и прямая возможность украинского гражданина защитить свою собственность.

"Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей", - резюмирует Луценко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины среди украинского населения составляет 40 процентов. 

Поделиться
Читайте также:
 
Стали известны российские компании, которые попали под санкции Польский сейм принял исторический закон Украинские суды ведут разбирательство в отношении 27 нарко-групп Минфин начнет реформирование ГФС
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив