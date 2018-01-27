Луценко рассматривает возможность легализации огнестрельного оружия

Главный прокурор страны считает, что криминогенная ситуация в Украина значительно возросла, а главная причина этому наличие у людей на руках огромного количества оружия. Стоит начать рассматривать возможность легализации наличия на руках короткоствольного нарезного вооружения.

Однако, как известно, преступники больше всего опасаются вооруженного отпора со стороны жертвы, это будет и дополнительная помощь полиции, и прямая возможность украинского гражданина защитить свою собственность.

"Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей", - резюмирует Луценко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины среди украинского населения составляет 40 процентов.