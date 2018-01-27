10:52 27.01.2018 | Политика | Новости
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Лайчак призвал КНДР и Южную Корею к перемирию

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак уверен, что участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде - 2018 в Сеуле - это путь к примирению двух государств.

Лайчак призвал КНДР и Южную Корею к перемирию

Об этом передает официальный сайт ООН.

По его словам, всем сторонам конфликта нужно задуматься над созданием дорожной карты по прекращению взаимного противостояния и началу выхода из кризиса во всех его отношениях. Председатель ГА ООН уверен, что на данный момент на плечах олимпийских спортсменов лежит не только бремя победы от имени своего государства, но и поощрения мира и укрепления взаимопонимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов. 

Кроме того, стоит продолжать разработку программ по урегулированию конфликтов во всех уголках планеты, именно потому и существует ООН.

"Я также обращаюсь с призывом ко всем участникам текущих вооруженных конфликтов в мире решительно договориться о настоящем взаимное прекращение огня", - призывает Лейчак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее ООН запустила кампанию по сбору средств для гуманитарных проектов в Ливии.

 

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