Волкер уверен, что конфликт на Донбассе можно остановить за год

Там должен установится мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности.

Об этом в пятницу утром, 26 января, в интервью Русской службе ВВС, заявил специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

По его мнению, это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев, - уверен он.

Вместе с тем, комментируя направление Россией на переговоры с ним человека, который не является дипломатом, Волкер отметил, что "это выбор России". Путин уверен в Суркове, он уверен, что его представитель может артикулировать позицию России и доносить обратно информацию, которую он получает от нас, Франции или Германии, то меня это устраивает, - пояснил Волкер, добавив, что с момента его назначения на пост спецпредставителя США не видят прогресса в переговорах.

Я бы хотел, чтобы Россия приняла другую точку зрения. Считаю, что если Россия вышла бы из конфликта, это было бы в интересах всех сторон и создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнение минских соглашений, - пояснил Волкер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 января Волкер должен встретиться с Сурковым в Дубае.