В Чехии стартовал второй тур выборов

На пост главы страны претендует только два кандидата - действующий президент Милош Земан и экс-глава Академии наук страны Иржи Драгош. Голосование будет длиться на протяжении 26 и 27 января.

Отмечается, что избиратели получают бюллетени с именами кандидатов не по почте, а на избирательном участке.

Согласно результатам первого тура, продолжает лидировать Милош Земан. За нынешнего президента проголосовали 38,64% избирателей. При этом большинство граждан, которые голосовали за рубежом, отдали свои голоса за Драгоша. Лидирует он и в Праге, там за него проголосовали 35,05% избирателей.

73-летний Земан известен, в частности, своими откровенно антимусульманскими взглядами. Он также не раз высказывался за отмену санкций Евросоюза против России.

В свою очередь Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС и сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна играть более активную роль в Европейском Союзе и поддерживает переход Чехии на евро.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Чехии начался второй день голосования за будущего президента страны.По предварительным данным, во втором туре большинство голосов избирателей набрали действующий президент Милош Земан и профессор химии Иржи Драгош.