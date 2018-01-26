Трамп предлагает предоставить гражданство мигрантам

Так, Трамп представил свой вариант законопроекта об иммиграции согласно которому около 1,8 миллиона мигрантов могут получить гражданство США. Соответствующим документом предусмотрено финансирование стены на границе с Мексикой и более жесткую иммиграционную политику.

Законопроект касается около 800 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну детьми и получили разрешение остаться в США благодаря программе "Отложенного действия для тех, кто прибыл в детском возрасте".

Предложение Трампа предусматривает план предоставления гражданства для мигрантов DACA, который продлится от 10 до 12 лет и потребует от его участников работать и учиться.

Документ также предусматривает выделение 25 миллиардов долларов для финансирования приграничной территории с Мексикой, свертывание системы визовой лотереи и ограничения поддержки для семей мигрантов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", антимиграционные решения президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну мигрантов из стран Ближнего востока и ряда государств Африки уже начали действовать.