Трамп предлагает предоставить гражданство мигрантам

Президент США Дональд Трамп предлагает предоставить американское гражданство 1,8 млн мигрантов. Об этом сообщает издание DW.
Так, Трамп представил свой вариант законопроекта об иммиграции согласно которому около 1,8 миллиона мигрантов могут получить гражданство США. Соответствующим документом предусмотрено финансирование стены на границе с Мексикой и более жесткую иммиграционную политику.
Законопроект касается около 800 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну детьми и получили разрешение остаться в США благодаря программе "Отложенного действия для тех, кто прибыл в детском возрасте".
Предложение Трампа предусматривает план предоставления гражданства для мигрантов DACA, который продлится от 10 до 12 лет и потребует от его участников работать и учиться.
Документ также предусматривает выделение 25 миллиардов долларов для финансирования приграничной территории с Мексикой, свертывание системы визовой лотереи и ограничения поддержки для семей мигрантов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", антимиграционные решения президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну мигрантов из стран Ближнего востока и ряда государств Африки уже начали действовать.