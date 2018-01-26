14:27 26.01.2018 | Политика | Новости
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Сейм Польши утвердил закон о запрете "бандеровской идеологии"

Польский Сейм сегодня, 26 января 2018 года, принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Об этом сообщает местное издание Do Rzeczy.

Сейм Польши утвердил закон о запрете

Стало известно, что в Сейме приняли пакет законопроектов, которые предусматривали изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, а именно запрет так называемой "бандеровской идеологии". Соответствующий законопроект поддержали большинством голосов.

Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни и Восточной Малой Польше.

На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Сенат Польши принял новый закон о судебной реформе. Законопроект был принят несмотря на акции протестов под польским парламентом. Два закона - о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства, которые предложил президент страны Анждей Дуда.

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