Сейм Польши утвердил закон о запрете "бандеровской идеологии"

Стало известно, что в Сейме приняли пакет законопроектов, которые предусматривали изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, а именно запрет так называемой "бандеровской идеологии". Соответствующий законопроект поддержали большинством голосов.

Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни и Восточной Малой Польше.

На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сенат Польши принял новый закон о судебной реформе. Законопроект был принят несмотря на акции протестов под польским парламентом. Два закона - о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства, которые предложил президент страны Анждей Дуда.