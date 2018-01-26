17:30 26.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Саакашвили избрали домашний арест - ФОТО

Бывшему президенту Грузии, а также лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующие решение вынес Апелляционный суд Киева 26 января. 

Саакашвили избрали домашний арест - ФОТО

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отметим, что теперь политику необходимо будет прибывать по первому требованию к следственному прокурору. В ответ Саакашвили на такое решение стал выкрикивать "Ганьба".

В свою очереть соратники бывшего президента Грузии также не согласны с решением суда.

Стоит добавить, что Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", третий президент Грузии, а также лидер партии Рух новых сил  Михаил Саакашвили заверил, что он залез на многоэтажку не ради самоубийства, а чтобы сделать очень важный звонок.

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