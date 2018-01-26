13:16 26.01.2018 | Политика | Новости
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Российский Верховный суд отказал Навальному в допуске к президентским выборам

Президиум Верховного суда России в пятницу, 26 января, не допустил оппозиционера Алексея Навального к выборам президента страны.

Российский Верховный суд отказал Навальному в допуске к президентским выборам

Судья на сегодняшнем заседании принял решение отказать Навальному в апелляции на решение Центральной избирательной комиссии, которая не зарегистрировала инициативную группу оппозиционера для выдвижения его в кандидаты на пост президента России.

Как сообщают российские СМИ, теперь защита политика намерена обжаловать отказ в допуске на выборы в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 25 декабря 2017 года ЦИК России отказал Навальному в регистрации кандидатом на пост президента. Свое решение члены комиссии объяснили непогашенной судимостью оппозиционера по делу "Кировлеса".

В то же время Навальный и его представители настаивают на том, что закон о выборах президента противоречит Конституции России. В связи с этим он обращался в Конституционный суд, однако его жалоба была отклонена.

Как сообщал УРА-Информ, выборы президента в России пройдут в марте 2018 года.

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