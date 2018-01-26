Президент Украины инициирует создание "коалиции" из-за агрессии РФ

Как известно, Порошенко сегодня, 26 января, принимает участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?".

Согласно словам главы украинского государства, Украина находится в ситуации, когда Россия развернула непровозглашенную войну против нас всех. В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки придумать новые коалиции, программы или какие-то иные подходы.

"Мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.