Пострадавшие от агрессии Кремля судятся с Великобританией

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ответ пресс-службы ЕСПЧ.

Отмечается, что в данный момент в реестре ЕСПЧ появились жалобы сразу против трех ответчиков. Таким образом, есть 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства.

В ЕСПЧ отказались рассказать детали этих жалоб, а также суть претензии к Великобритании из-за российской агрессии. В частности, свое решение руководство суда объяснили тем, что пока соответствующая информация не разглашается.

Также в суде уточнили количество дел, в которых заявители обвиняют Украину, Россию или одновременно обе эти страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека утверждает, что стоит оставить практику проведения внезапных проверок спортсменов на наличие допинга.