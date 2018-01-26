22:58 26.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко надеется, что миротворческая миссия прибудет на Донбасс в этом году

Миротворческая миссия Организации объединенных наций на Донбассе может быть размещена уже в 2018 году.

Порошенко надеется, что миротворческая миссия прибудет на Донбасс в этом году

Очень важно, если это стандартная миротворческая миссия Совбеза ООН. Такое мнение в пятницу, 26 января, во время брифинга в Давосе высказал президент Украины Петр Порошенко. Он также заверил, что не теряет оптимизма, о том, что это может произойти в этом году.

Вместе с тем глава государства отметил, что украинская дипломатия будет прилагать усилия для того, чтобы миссия появилась в Украине в 2018 году.

Напомним, 8 декабря 2018 госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу введения миротворцев ООН на оккупированный Донбасс удалось добиться прогресса.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш планирует в 2018 году решить конфликт на Донбассе. Этот вопрос стоит в планах мероприятий генсека. Об этом в воскресенье, 21 января, в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

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