Нетаньяху и Трамп в Давосе обсудили перенос посольства США в Иерусалим

Как передает пресс-служба президента США, соответствующие решение поспособствует мирному процессу в стране.

По словам Нетаньяху, перенос посольства США в Иерусалим навсегда будет закреплено в сердцах наших людей. Тем не менее народ до сих пор считает, что такое историческое решение может отталкивает достижение мира в прошлое.

"Я говорю, что это подталкивает мир вперед, потому что это решение признает историю, оно признает настоящую реальность, и мир может строиться только на основе истины", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

Как сообщалалось ранее в "УРА-Информ", вице-президент Майк Пенс анонсировал переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года.

Напомним, что после объявления о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Власти Палестины заявили, что Иерусалим является столицей их государства и отозвали своего официального представителя из Соединенных Штатов Америки для консультаций.