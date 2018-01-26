МИД Украины обеспокоен принятием в Польше закона о "бандеровской идеологии"

Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений. Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, опубликованного в пятницу вечером, 26 января.

Там также выразили сожаление, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться.

Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в том числе некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины, - говорится комментарии.

В министерстве также напомнили авторам проекта документа, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Сейме Польши прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете " бандеровской идеологии" в Польше. "За" проголосовали большинство депутатов - 279 из 414.