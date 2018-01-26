Канада вновь заявила о поддержке Украины

Об этом политик написала на своей странице в Twitter после участия в "Украинском завтраке" в Давосе.

По ее словам, Канада неизменно помогает украинскому народу защищаться от российской агрессии. Также правительство страны будет делать все возможное, для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и Донбасса.

Фриланд добавила, что с удовольствием приняла участие в "Украинском завтраке" в Давосе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.