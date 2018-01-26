Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ - ФОТО

Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, около 50 канадских военных инструкторов прибыли в Украину для операции UNIFIER.

"Поддерживаем Министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности в Украине", - отметил Ващук.

При этом руководитель военной миссии в Украине Кристофер Ривз заявил, что на данный момент канадская миссия стала самой многочисленной, не уточнив точного количества военных из Канады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Верховной Рады Андрей Парубий одобрил принятый парламентом закон №7428 о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в военных учениях в 2018 году.