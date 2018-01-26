Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ - ФОТО

В пятницу, 26 января, в украинское государство прибыли дополнительные военные инструкторы из Канады. Таким образом, канадская миссия на сегодняшний день стала самой многочисленной.
Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в своем микроблоге в Twitter.
Как отмечается, около 50 канадских военных инструкторов прибыли в Украину для операции UNIFIER.
"Поддерживаем Министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности в Украине", - отметил Ващук.
При этом руководитель военной миссии в Украине Кристофер Ривз заявил, что на данный момент канадская миссия стала самой многочисленной, не уточнив точного количества военных из Канады.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Верховной Рады Андрей Парубий одобрил принятый парламентом закон №7428 о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в военных учениях в 2018 году.