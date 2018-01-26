16:33 26.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Газ не должен быть оружием в руках РФ, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна более двух лет не покупает газ в Российской Федерации. Поэтому, голубое топливо не должно быть оружием в российских руках. 

Газ не должен быть оружием в руках РФ, – Порошенко

Об этом Порошенко заявил во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Отмечается, что президент Украины сегодня принимает участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента".

"Ураина выиграла в Стокгольмском арбитраже в РФ, благодаря тому, что мы не покупаем два года газ в этой страны. Газ не должен быть оружием в российских руках, – подчеркнул Порошенко.

Также он заявил, "Северный поток-2" является тестом на единство Европы. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Путина оставить украинское государство в покое. 

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