Газ не должен быть оружием в руках РФ, – Порошенко

Об этом Порошенко заявил во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Отмечается, что президент Украины сегодня принимает участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента".

"Ураина выиграла в Стокгольмском арбитраже в РФ, благодаря тому, что мы не покупаем два года газ в этой страны. Газ не должен быть оружием в российских руках, – подчеркнул Порошенко.

Также он заявил, "Северный поток-2" является тестом на единство Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Путина оставить украинское государство в покое.