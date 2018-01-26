Газ не должен быть оружием в руках РФ, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна более двух лет не покупает газ в Российской Федерации. Поэтому, голубое топливо не должно быть оружием в российских руках.
Об этом Порошенко заявил во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Отмечается, что президент Украины сегодня принимает участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента".
"Ураина выиграла в Стокгольмском арбитраже в РФ, благодаря тому, что мы не покупаем два года газ в этой страны. Газ не должен быть оружием в российских руках, – подчеркнул Порошенко.
Также он заявил, "Северный поток-2" является тестом на единство Европы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда призвал Владимира Путина оставить украинское государство в покое.