16:34 25.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о Донбассе не изменит ситуацию в регионе, - Волкер

Представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса существенно не повлияет на ситуацию в этом регионе. 

Закон о Донбассе не изменит ситуацию в регионе, - Волкер

Такое заявление он сделал в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано в среду, 24 января.

По словам Волкера, в данный момент контроль РФ на Донбассе все еще присутствует. Поэтому, данный закон вряд ли внесет кикие-то поправки на востоке Украины.

Согласно закону, на Донбассе идет полномасштабная военная операция, а не АТО, как считалось несколько последних лет. Также представитель Госдепа уверен, что Украина не нарушила Минских соглашений, приняв этот закон.

"Украина приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашений. Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия", – добавил Волкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", федеральное правительство Германии готово взяться за изучение нового украинского закон о реинтеграции Донбасса. Новый закон о реинтеграции Донбасса - это еще один шаг на пути реализации Минских договоренностей. 

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