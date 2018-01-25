Закон о Донбассе не изменит ситуацию в регионе, - Волкер

Такое заявление он сделал в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано в среду, 24 января.

По словам Волкера, в данный момент контроль РФ на Донбассе все еще присутствует. Поэтому, данный закон вряд ли внесет кикие-то поправки на востоке Украины.

Согласно закону, на Донбассе идет полномасштабная военная операция, а не АТО, как считалось несколько последних лет. Также представитель Госдепа уверен, что Украина не нарушила Минских соглашений, приняв этот закон.

"Украина приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашений. Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия", – добавил Волкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", федеральное правительство Германии готово взяться за изучение нового украинского закон о реинтеграции Донбасса. Новый закон о реинтеграции Донбасса - это еще один шаг на пути реализации Минских договоренностей.