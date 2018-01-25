Венгрия выдвинула новые требования к украинскому закону об образовании

Украина не должна вводить в действие новый закон пока она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Об этом говорится в сообщении главы венгерского дипломатического ведомства Петера Сийярто, опубликованного на сайте МИДа страны.

При этом он отметил, что ему мало обещаний, ему нужны юридические гарантии.

Вместе с тем он в очередной раз заявил, что приняв закон, Украина нарушила международные нормы о защите нацменьшинств, добавив, что если Венгрия не получит таких гарантий, она оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым обязала преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го. До старшей школы можно получать образование на языке нацменьшинств.

Как сообщал УРА-Информ, Венгрия в ответ начала угрожать санкциями и анонсировала акцию под лозунгом "самоопределение для Закарпатья".