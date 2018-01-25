09:59 25.01.2018 | Политика | Новости
100184948:Polishuk

Венгрия выдвинула новые требования к украинскому закону об образовании

Министерство иностранных дел Венгрии требует от Украины юридических гарантий в том, что применение в Украине нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье.

Венгрия выдвинула новые требования к украинскому закону об образовании

Украина не должна вводить в действие новый закон пока она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Об этом говорится в сообщении главы венгерского дипломатического ведомства Петера Сийярто, опубликованного на сайте МИДа страны.

При этом он отметил, что ему мало обещаний, ему нужны юридические гарантии.

Вместе с тем он в очередной раз заявил, что приняв закон, Украина нарушила международные нормы о защите нацменьшинств, добавив, что если Венгрия не получит таких гарантий, она оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым обязала преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го. До старшей школы можно получать образование на языке нацменьшинств.

Как сообщал УРА-Информ, Венгрия в ответ начала угрожать санкциями и анонсировала акцию под лозунгом "самоопределение для Закарпатья".

Поделиться
Читайте также:
 
Google посвятил дудл писательнице-феминистке Вулф - ФОТО В Крыму российские силовики вновь обыскивают дома татар В Гватемале автобус с пассажирами упал в пропасть, 15 человек погибли В Гватемале автобус с пассажирами упал в пропасть, 15 человек погибли
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив