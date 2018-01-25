В ОБСЕ заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как отмечается, наибольшее количество нарушений было зафиксировано на западной и северной окраинах Горловки. Кроме того, не прекращался огонь полностью и в районах к юго-востоку и востоку от Светлодарска, а также в треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт.

По словам сотрудников ОБСЕ, два последних района пострадали больше всех. По меньшей мере, на них пришлось 72% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в течение этого отчетного периода. Также с 8 по 21 января 2018 года погибли три человека, еще два получили ранения.

Кстати, за это время миссия способствовала организации шести "окон тишины. Кроме того, ей удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на трех жизненно важных объектах инфраструктуры по обе стороны от линии соприкосновения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", срок действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Поэтому миссия уже в марте может покинуть Украины.