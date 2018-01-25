12:42 25.01.2018 | Политика | Новости
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В КНДР официально обратились к корейской нации

Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом. Об этом говорится в обращении властей Северной Кореи к корейской нации.

В КНДР официально обратились к корейской нации

Согласно сообщению, главной целью является объединение корейской нации. Однако, КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением - вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

Северокорейские власти предложили снизить критику ракетной и ядерной программ КНДР. Они, как считают в Пхеньяне, не мешают оздоровлению отношений между Севером и Югом.

Северная Корея также призвала корейскую нацию противодействовать США, которые провоцируют ядерную войну.

Также предлагается активизировать гуманитарные и политические контакты между Севером и Югом. В частности, подчеркивается необходимость укрепления связей между партиями.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", санкции Организации Объединенных Наций только ускорят разработку ядерного оружия в Северной Корее. Так, Пхеньян в очередной раз заявил, что Вашингтон и все мировое сообщество хотят уничтожить КНДР и весь северокорейский народ, страны все больше и больше борются с тем, чтобы навязывать нам самые суровые санкции.

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