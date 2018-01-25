Генерал Бен Ходжес на брифинге в Хельсинской комиссии заявил, что единственной целью миротворческой миссии должно быть выполнение минских договоренностей. Об этом передает "Голос Америки".
Также Ходжерс уточнил, что речь идет об ооновсой миротворческой миссии, которая должна иметь мандат, не позволяющий заморозить нынешнюю ситуацию навсегда - как это делает Россия.
Миротворческая миссия полезна, однако действенной будет при условии только если в ней будут участвовать серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом.
Генерал добавил, что похожий случай был, когда НАТО направило в Боснию и Герцеговину свои войска для выполнения Дейтонского мирного соглашения, в них были четко прописаны правила игры. Они были сильно вооружены и это было посланием для сербов на других. Именно такими серьезными силами возможно достигнуть мира.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Россия отвергла все важные положения по мандату миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом вопросе.