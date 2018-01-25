08:25 25.01.2018 | Политика | Новости
100184941:nastya

Целью миротворческой миссии должно быть выполнение минских договоренностей

Генерал Бен Ходжес на брифинге в Хельсинской комиссии заявил, что единственной целью миротворческой миссии должно быть выполнение минских договоренностей. Об этом передает "Голос Америки".

Целью миротворческой миссии должно быть выполнение минских договоренностей

Также Ходжерс уточнил, что речь идет об ооновсой миротворческой миссии, которая должна иметь мандат, не позволяющий  заморозить нынешнюю ситуацию навсегда - как это делает Россия.

Миротворческая миссия полезна, однако действенной будет при условии только если в ней будут участвовать серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом.

Генерал добавил, что похожий случай был, когда НАТО направило в Боснию и Герцеговину свои войска для выполнения Дейтонского мирного соглашения, в них были четко прописаны правила игры. Они были сильно вооружены и это было посланием для сербов на других. Именно такими серьезными силами возможно достигнуть мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Россия отвергла все важные положения по мандату миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом вопросе. 

Поделиться
Читайте также:
 
В среду в зоне АТО ранен один военнослужащий - ВИДЕО Санкции против России пока не сработали, - Волкер В столице автомобиль врезался в отбойник, водитель получил травмы В Украине остаются обесточенными более 37 населенных пунктов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив