Целью миротворческой миссии должно быть выполнение минских договоренностей

Также Ходжерс уточнил, что речь идет об ооновсой миротворческой миссии, которая должна иметь мандат, не позволяющий заморозить нынешнюю ситуацию навсегда - как это делает Россия.

Миротворческая миссия полезна, однако действенной будет при условии только если в ней будут участвовать серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом.

Генерал добавил, что похожий случай был, когда НАТО направило в Боснию и Герцеговину свои войска для выполнения Дейтонского мирного соглашения, в них были четко прописаны правила игры. Они были сильно вооружены и это было посланием для сербов на других. Именно такими серьезными силами возможно достигнуть мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Россия отвергла все важные положения по мандату миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом вопросе.