Суд по делу Януковича перенесли на 31 января

Об этом сообщил председательствующий судебной коллегии Оболонского районного суда столицы судья Владислав Девятко.

Следующее заседание было перенесено на 10 часов утра 31 января и первое февраля. Сегодня суд проводил допрос Рафата Чубарова и двух сотрудников Управления государственной охраны, которые сопровождали Януковича во время бегства из Киева в Крым после кровавых событий на Майдане. Вероятно суд продолжит допрос Чубарова уже 31 января.

Ранее в суд прибыл председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, который утверждал, что экс-президент Янукович с самого начала своей каденции руководствовался советами Москвы. При этом с начала допроса адвокат Виктор Сердюк неоднократно прерывал свидетеля, заявляя, что он дает ложные показания и такие, которые не касаются дела. На замечание суда придерживаться порядка не реагировал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Андрей Парубий готов поделиться сведениями о том, что Россия начала подготовку к вооруженной агрессии в Украине с 2012 года.