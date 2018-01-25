Санкции против России пока не сработали, - Волкер

Они будут наносить стране вред со временем и заставят власти России выполнять Минские соглашения. Такое мнение в среду вечером. 24 января, в интервью Deutsche Welle высказал специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

Он также отметил, что в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут возобновлять и дальше.

Европейский союз регулярно продлевает санкции, США добавят в список новые имена, думаю все понимают, что со временем это будет наносить России вред, и если они хотят, чтобы санкции были сняты они будут выполнять все договоренности.

Вместе с тем Волкер подчеркнул, что минские соглашения очень важны, однако, по его мнению, в Украине считают, что минские соглашения провалились, так как они не привели к завершению конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 25 января, на неподконтрольную Украине часть Донбасса Россия отправила очередной так называемый " гуманитарный конвой". Это уже 73-я колона, которую отправляет российский МЧС в помощь боевикам. Вместе с тем это первый "гумконвой" с начала 2018 года.