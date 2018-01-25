Правительство ограничило начисление премий чиновникам

Соответствующая инициатива была поддержана на заседании правительства сегодня, 25 января.

Кабмин снизил долю дополнительных выплат, что в дальнейшем сделает невозможным любые дискриминационные действия, в том числе и в вопросах начисления премий.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, речь идет о невозможности чиновников начислять себе премии. В частности, об изменении структуры выплаты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в настоящее время средняя заработная плата по Украине составляет 7400 гривен. В 2018 году она должна вырасти до десяти тысяч гривен.