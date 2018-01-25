Правительство ограничило начисление премий чиновникам

Украинское правительство изменило структуру начисления заработной платы государственным служащим. Изменения должны сделать невозможным начисление чрезмерных премий чиновникам.
Соответствующая инициатива была поддержана на заседании правительства сегодня, 25 января.
Кабмин снизил долю дополнительных выплат, что в дальнейшем сделает невозможным любые дискриминационные действия, в том числе и в вопросах начисления премий.
Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, речь идет о невозможности чиновников начислять себе премии. В частности, об изменении структуры выплаты.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в настоящее время средняя заработная плата по Украине составляет 7400 гривен. В 2018 году она должна вырасти до десяти тысяч гривен.