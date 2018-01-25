11:42 25.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентских выборах через полгода - ФОТО

Лидер страны Петр Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентских выборах через полгода.

Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентских выборах через полгода - ФОТО

Об этом он сказал на "Украинском завтраке" в Давосе. 

По словам Порошенко, о дальнейшем  решении президента, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, можно будет судить по проделанной работе предстоящего полугода.

Также он отметил, что до этого еще год, цикл начнется только осенью. Очередные выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"выборы президента Венесуэле могут состоятся до 30 апреля 2018 года. При этом точная дата начала выборов будет выбрана в ближайшие недели.

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