18:52 25.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100185008:roman

Порошенко встретился с Рютте

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Порошенко встретился с Рютте

В ходе встречи Порошенко планирует поднять вопрос углубления интеграционных связей между двумя государствами, а также усиления торгово-экономического сотрудничества. Рютте же намерен обсудить с украинским президентов процесс реформирование институтов в стране и дать несколько советов для продолжения развития реформ в Украине. 

Кроме того, Порошенко примет участие в Неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание общего будущего в расколотом мире" и выступит во время инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos.

Напомним, что в 2016-2017 годах правительство Нидерландов стояло против предоставление Украине безвизового режиме, был проведен соответствующий референдум. Примечательно, что именно кабинет Рютте выступал за пошаговую стратегию интеграции Украины в ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. 

Поделиться
Читайте также:
 
Потребительский рынок мяса птицы увеличился Курс американского доллара продолжает падать Анкара может продолжить серию боевых операций в Сирии Когда Украине стоит ожидать следующего транша
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив