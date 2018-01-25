Порошенко встретился с Рютте

В ходе встречи Порошенко планирует поднять вопрос углубления интеграционных связей между двумя государствами, а также усиления торгово-экономического сотрудничества. Рютте же намерен обсудить с украинским президентов процесс реформирование институтов в стране и дать несколько советов для продолжения развития реформ в Украине.

Кроме того, Порошенко примет участие в Неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание общего будущего в расколотом мире" и выступит во время инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos.

Напомним, что в 2016-2017 годах правительство Нидерландов стояло против предоставление Украине безвизового режиме, был проведен соответствующий референдум. Примечательно, что именно кабинет Рютте выступал за пошаговую стратегию интеграции Украины в ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.