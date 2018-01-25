Порошенко внес еще одного кандидата в представление на новых членов ЦИК

Как сообщает пресс-служба главы государства, на сайте президента опубликован список из 13 кандидатов в члены ЦИК. Согласно документу, который будет направлен в Верховную Раду, пять мест в списке отведено представителям "Блока Петра Порошенко", три места - "Народному фронту". Другие фракции и депутатские объединения, кроме "Батькивщины", имеют по одному представителю.

Вместе с тем сегодня список дополнен кандидатурой Олега Конопольского.

Напомним, вчера Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК.

Как сообщал УРА-Информ, в Администрации Президента Украины обнародовали фамилии кандидатов, которых Петр Порошенко предлагает назначить на должности членов Центральной избирательной комиссии.