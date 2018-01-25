Макрон предложил за десять лет реформировать ЕС

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам главы Елисейского дворца, в настоящее время глобализация должна быть организована более справедливым образом. Поскольку, если она не будет хороша для людей черес десятки лет, то в таком случае могут одержать победу националисты и экстремисты.

Также Макрон уверен, что Европа должна играть более сильную роль в противовес США и Китаю. Среди тем, которые следует особенно развивать, он назвал миграционную политику, энергетику, оборону и инвестиции.

Вместе с тем французский президент поддержал концепцию "Европы различных скоростей": если какие-то из партнеров захотят продвигаться вперед, им не следует в этом мешать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Германия и Франция планируют подписать новый договор, который позволит углубить политико-экономическое сотрудничество между странами.