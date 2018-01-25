10:57 25.01.2018 | Политика | Новости
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Макрон предложил за десять лет реформировать ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо выработать десятилетнюю стратегию, направленную на усиление позиций Европейского Союза на международной сцене.

Макрон предложил за десять лет реформировать ЕС

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам главы Елисейского дворца, в настоящее время глобализация должна быть организована более справедливым образом. Поскольку, если она не будет хороша для людей черес десятки лет, то в таком случае могут одержать победу националисты и экстремисты.

Также Макрон уверен, что Европа должна играть более сильную роль в противовес США и Китаю. Среди тем, которые следует особенно развивать, он назвал миграционную политику, энергетику, оборону и инвестиции.

Вместе с тем французский президент поддержал концепцию "Европы различных скоростей": если какие-то из партнеров захотят продвигаться вперед, им не следует в этом мешать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Германия и Франция планируют подписать новый договор, который позволит углубить политико-экономическое сотрудничество между странами.

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