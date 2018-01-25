Кристин Лагард призывает ускорить украинские реформы

Об этом говорится в ее заявлении по итогам встречи.

Лагард подчеркнула, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по реформированию.

Однако, Украине стоит воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более сильному росту, для улучшения уровня жизни населения.

В ходе встречи с президентом Петром Порошенко и членами его команды, также обсудили все меры, которые уже принимаются для назначения нового главы НБУ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что Украина осуществила беспрецедентны реформы в сфере экономики и политики за последнее время.