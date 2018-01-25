ЕК готова координировать диалог России и Украины о транзите газа

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Согласно словам Шефчовича, совсем недавно прошла встреча с министром энергетики России Александром Новаком и президентом Украины Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы, как Евросоюз и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертном уровне, или даже на политическом уровне, где мы могли бы найти долгосрочное решение для этого вопроса", - заявил Шефчович.

Также вице-президент ЕК подчеркнул, что он не против играть роль координатора соответствующих переговоров. Поскольку, Марош уверен, что его команде удасться найти пути для обсуждения продолжение транзита газа через украинское государство.

Добавим, что "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Польша удвоила экспорт природного газа в Украину по итогам 2017 года – до 700 млн кубометров.