Анкара может продолжить серию боевых операций в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может продолжить боевые действия против курдских террористов в Сирии.
Об этом передает "Анадолу".
По его словам, зона действия и распространения курдов на территории Сирии очень обширна, а потому боевые действия не будут ограничиваться одним Африном, вероятно под удар может попасть и город Мюнбич. Чавушоглу транслировал четкую цель операции "Оливковая ветвь" - это уничтожение позиций курдских террористов и боевиков "Исламского государства".
"Сейчас наша цель - позиции террористов в Африне, но в будущем операции могут быть организованы в других районах Сирии", - подчеркнул глава турецкого МИДа.
Ранее турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что цель вооруженных сил Турции - создать зону безопасности, простирающуюся примерно на 18 миль в глубину территории Сирии. В эту область войдут городские центры, включая Африн с преимущественно курдским населением, и намного более крупный Манбидж.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Франция инициировала созыв Совбеза ООН из-за боевых действий Турции в Африне.