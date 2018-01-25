17:54 25.01.2018 | Политика | Новости
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Анкара может продолжить серию боевых операций в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может продолжить боевые действия против курдских террористов в Сирии.

Анкара может продолжить серию боевых операций в Сирии

Об этом передает "Анадолу".

По его словам, зона действия и распространения курдов на территории Сирии очень обширна, а потому боевые действия не будут ограничиваться одним Африном, вероятно под удар может попасть и город Мюнбич. Чавушоглу транслировал четкую цель операции "Оливковая ветвь" - это уничтожение позиций курдских террористов и боевиков "Исламского государства". 

"Сейчас наша цель - позиции террористов в Африне, но в будущем операции могут быть организованы в других районах Сирии", - подчеркнул глава турецкого МИДа.

Ранее турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что цель вооруженных сил Турции - создать зону безопасности, простирающуюся примерно на 18 миль в глубину территории Сирии. В эту область войдут городские центры, включая Африн с преимущественно курдским населением, и намного более крупный Манбидж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Франция инициировала созыв Совбеза ООН из-за боевых действий Турции в Африне.

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