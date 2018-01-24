Волкер и Турчинов обсудили закон о реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер обсудили закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
Об этом дипломат сообщил в микроблоге Twitter.
Согласно его словам, во время рабочей встречи стороны двух государств обратили внимание о необходимости защиты прав и благополучия граждан Украины. В частности, которые проживают в Донбассе, а также необходимость мирного разрешения конфликта"
Кстати, во встречи также приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ранее встретился со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером. Во время переговоров стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей.