09:55 24.01.2018 | Политика | Новости
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Великобритания создаст подразделение по борьбе с "фейковыми" новостями

Правительство Великобритании планирует создать подразделение по борьбе с фейковыми новостями, которое будет противостоять дезинформационным кампаниям других государств.

Великобритания создаст подразделение по борьбе с

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам Терезы Мэй, сейчас весь мир живет в эпоху фейковых новостей и конкурирующих сообщений. Поэтому, британское правительство будет стараться как можно эффективнее использовать коммуникации в целях национальной безопасности.

Известно, что Уполномоченное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций будет отвечать за борьбу с дезинформацией со стороны других государств и частных лиц.

В то же время, пока не известно, как именно будет работать подразделение и где будет располагаться.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Эстонии в 2018 году увеличит расходы на борьбу с пропагандой и дезинформацией в 13,3 раз. Примечательно, что бюджет для обеспечения стратегической коммуникации в этом году в Государственной канцелярии вырос с прежних 60 тысяч евро до 800 тысяч евро в год.

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